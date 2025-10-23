SAN BENEDETTO – In vista dell’incontro di calcio tra U.S. Sambenedettese e Ascoli Calcio, valido per la Coppa Italia di Serie C e in programma mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 15:00 allo stadio comunale “Riviera delle Palme”, il Prefetto di Ascoli Piceno Sante Copponi ha disposto la sospensione anticipata delle lezioni per tutti gli istituti scolastici cittadini, di ogni ordine e grado, alle ore 12:00.

La misura è stata disposta sulla scorta delle indicazioni del Questore di Ascoli Piceno, il quale ha segnalato l’esigenza di prevenire possibili criticità legate alla gestione dell’afflusso del pubblico nelle ore precedenti la partita, e garantire così le migliori condizioni di sicurezza e incolumità pubblica.