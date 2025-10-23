Siamo una comunità che ha sempre saputo lottare, soffrire, gioire e risorgere, forte della propria identità fatta di mare, lavoro, sacrificio e talento.

Non siamo sudditi di nessuno, né di altri comuni né di poteri forti.

San Benedetto del Tronto è una città che non ha mai chinato il capo.

Il vero coraggio oggi è saper mantenere la calma, unire le forze, e dimostrare maturità e dignità.

Rivolgo a tutti i tifosi e ai cittadini sambenedettesi un appello al cuore e alla ragione: viviamo questo derby con orgoglio, passione e rispetto, evitando qualsiasi gesto o comportamento che possa offuscare il valore dello sport o mettere a rischio la nostra comunità.

Siamo figli di marinai, di operai, di artigiani, di professionisti e di imprenditori che ogni giorno esprimono con orgoglio il valore e la creatività di un popolo che non teme il confronto con nessuno.

Questo momento deve diventare un’occasione di riflessione e di partecipazione collettiva. Dobbiamo ritrovare in noi stessi la forza delle nostre radici, la coscienza della nostra storia, e l’orgoglio della nostra cultura.

Solo unendo le nostre energie, facendo squadra come lo sport insegna, potremo affrontare le sfide future e respingere ogni tentativo di ridurre o marginalizzare la nostra identità.

Il derby di domenica prossima non è solo una partita: è un inno al sacrificio, alla lealtà, al coraggio e allo sport vero.

Viviamolo come tale, con fierezza e rispetto, ricordando che la Sambenedettese è molto più di una squadra: è il simbolo di un popolo intero, di una storia che continua, di un orgoglio che non si spegne.