Descrizione del ruolo:

• Supporto alle attività dell’ufficio, con particolare riferimento a:

• Analisi e monitoraggio quotidiano dei bandi di gara su MEPA e portali dedicati;

• Predisposizione della documentazione amministrativa

• Redazione offerte commerciali a clienti pubblici e privati

• Archiviazione digitale e cartacea.

-Requisiti richiesti:

• Ottima padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook)

• Precisione

• Puntualità

• Attitudine al lavoro in squadra

• conoscenza della lingua inglese.

Costituiranno titolo preferenziale:

• Esperienza, anche minima, nel settore elasticità nella disponibilità