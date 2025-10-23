Descrizione del ruolo:
• Supporto alle attività dell’ufficio, con particolare riferimento a:
• Analisi e monitoraggio quotidiano dei bandi di gara su MEPA e portali dedicati;
• Predisposizione della documentazione amministrativa
• Redazione offerte commerciali a clienti pubblici e privati
• Archiviazione digitale e cartacea.
-Requisiti richiesti:
• Ottima padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook)
• Precisione
• Puntualità
• Attitudine al lavoro in squadra
• conoscenza della lingua inglese.
Costituiranno titolo preferenziale:
• Esperienza, anche minima, nel settore elasticità nella disponibilità
Contratto full-time, tempo determinato o indeterminato, a seconda di valutazione successiva al colloquio.
Per candidarsi inviare c.v. tramite e-mail a :
comunicazione@fifanetwork.it
