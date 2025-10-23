Un trionfo oltre ogni aspettativa! L’evento “Sposi in Villa”, giunto alla sua 17ª Edizione, ha registrato un’affluenza incredibile di coppie, superando ogni stima. La manifestazione si è tenuta il 18 e 19 Ottobre nella splendida cornice di Villa Boccabianca a Cupra Marittima. Organizzato dalla regina dell’evento Oriana Simonetti titolare dell’agenzia Oriana grandi eventi.

Nel corso degli anni, grazie a questa fiera, 17.780 matrimoni sono stati organizzati! “Sposi in Villa” è la fiera che ha l’obiettivo di semplificare l’organizzazione del matrimonio perfetto in soli due giorni.

Ecco perché l’evento ha entusiasmato migliaia di coppie:

Tendenze e Ispirazioni: I visitatori hanno scoperto nuove tendenze e tantissimi spunti originali per il loro grande giorno.

Contatto Diretto: Hanno incontrato dal vivo 62 tra i migliori e più affidabili professionisti del settore wedding, potendo vedere, ascoltare e toccare con mano prodotti e servizi.

Le Novità Assolute che Hanno Fatto la Differenza:

L’Arte del Tatuaggio per il Matrimonio: Una vera e propria novità assoluta lanciata per il 2025! È stata allestita una postazione dedicata all’arte del tatuaggio, con l’idea di fissare i bei momenti della vita o, perché no, una fede nuziale tatuata. Questa chicca è stata curata da due giovani professionisti, Ermes ed Emanuele, arrivati direttamente dalla Capitale.

I Momenti Salienti dell’Evento:

Anteprime in Passerella (Sabato): Il pomeriggio di sabato ha ospitato un’emozionante sfilata show-room, dove una coppia ha indossato un abito per ogni atelier presente, offrendo un’ anteprima mozzafiato delle collezioni.

Fiori e Decorazioni (Sabato): Alle ore 17:00, la celebre wedding flower Ambra Simonetti ha tenuto una presentazione, svelando i segreti per la scelta perfetta degli addobbi floreali.

Gran Finale e Spettacolo (Domenica): Dopo aver visitato tutti gli stand, il pomeriggio di domenica è stato un tripudio di spettacolo! L'evento ha visto l'esibizione della performer internazionale Veruska Puff e della campionessa europea di balli caraibici Aurora Polidori.

La Sfilata di Moda Clou: Il momento più atteso è stata la stupenda sfilata di moda con gli abiti delle nuove collezioni. L'apertura è stata curata da Oriana Simonetti, Alessandra Bruni Boutique e Gabriela Di Stefano Boutique Sposa. Le acconciature sono state realizzate da Armonia e Contrasti di Marina, Angelo e Matteo, mentre il make-up è stato curato da Equilibrio Di Simone Laura, il tutto accompagnato dalla musica di Ubby DJ. Organizzazione e coreografie sono state dirette da Oriana Simonetti.

Chiusura Scintillante: La fine della sfilata è stata celebrata con spettacoli colorati, fuochi d'artificio curati da Movida Balloons & Party.

La fine della sfilata è stata celebrata con spettacoli colorati, fuochi d’artificio curati da Movida Balloons & Party. Dolce Conclusione: Per chiudere in bellezza, tutte le coppie intervenute hanno potuto assaggiare la torta nuziale, offerta dalle pasticcerie presenti.

Vinci il tuo Matrimonio!

Tre fortunate coppie si sono aggiudicate l‘organizzazione completa del matrimonio tramite sorteggio, un fantastico premio offerto da Wedding Simplify By Oriana Simonetti.

“Sposi in Villa” ha ancora una volta dimostrato di essere il luogo perfetto per creare il matrimonio che hai sempre sognato, in soli due giorni e mano nella mano con la persona che ami!

Aziende espositrici del settore Wedding: Ermes_ink e de.angelis_tattoo, Di Sante Mobili, L’oro verde di Fermani Andrea, La Maison Spose, Pertur Viaggi, Equilibrio de Simone Laura, Elite Rent, Sartorie Riunite, Pro Art Faltory, Andrea Ripa fotografie, Paola Prosperi inter. assicurativo IC servizi, Studio medico Caselli, Criluma soc Coop, Nigi Bellezze video reportage, Hotel concorde e La Montagnola, Cantalamessa abbigliamento, Giorgio Villa fotografo, Pomodori e Tulipani di Simonetti Ambra, Euphemia Lab Travel Oriana D’Addezio, Gulp pasticceria, La Rosa Del Tango, Sami creazioni gioielli, Luca Cameli Photographer, Hawaiiananas Bar cocktail experience, Mirror Mare Blu, Gabriela Di Stefano Boutique Sposa, Gioielleria D’Angelo, Ristorante Parco Dei Tigli, Ubby DJ, Sara Oddi Illustrator, Your Songs Carlo e Cinzia, Villa Giustozzi , Sposa Musa oky for you, Studio Campanelli Fotografo, fiorista Patrizia, Villa Dei Priori, Galatea estetica innovativa, Travel Lovers, Di Dionisio abbigliamento, L’angolo fiorito Roberta C., Emozioni e Forme d’arte, SLM srl Pineto, Stolen Riff Rachele Romani musica, Movida Balloons & Party fuochi artificiali, Isabetta Rondina Chef, Russi Antonio fotografo, Davide Camela Bazar Mondo Creativo, Ali di carta di Caramia Francesca, Mobiltesino, Lenny DJ, Ramadoro per te di Francesco, Bar Victory 87, Villa Serita, Roberto Cantolacqua Pasticcere, Atelier Sposa Francesca Pandoli Haute Couture, Alessandra bruni boutique, Studio fotografico Tiziana Recchi, , Armonia e contrasti Marina-Angelo-Matteo, Vito Pace papillon, Mado Cocktail Di Andrea Madolini, Clarice Bazzani auto, wedding simplify di Oriana Simonetti.

Organizzazione: Oriana Grandi Eventi – Agenzia di Moda e Spettacolo e Fiere degli Sposi di Oriana Simonetti. Contatti: info@orianagrandieventi.it | Tel. 347 2629136