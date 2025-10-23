LAPEDONA – Due denunce per due ragazzi, uno tunisino e uno bengalese, con sequestro di hashish e cocaina, questi i risultati dell’operazione condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Fermo nei giorni scorsi.

Tutto questo è accaduto nel comune di Lapedona per monitorare i movimenti di alcuni pregiudicati, sospettati di essere coinvolti in un giro di spaccio, tra cui i due ragazzi già citati.

Durante un appostamento, infatti, gli agenti hanno visto uscire dall’abitazione che tenevano sotto controllo il bengalese ventenne, che è salito a bordo di una Lancia Ypsilon, dentro la quale si trovavano altre tre persone. Alla vista degli agenti, il ragazzo si è dato alla fuga a piedi, liberandosi di un vasetto di vetro contenente 20 involucri termosaldati di cocaina, per un totale di 10 grammi. Il vasetto è stato subito recuperato e poco dopo il ragazzo è stato preso e riportato a casa per ulteriori controlli.

All’interno dell’abitazione è stato trovato il ventottenne tunisino, destinatario della misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, che alla vista degli agenti ha provato a liberarsi di un involucro di carta da forno contenente hashish, anche in questo caso recuperato.