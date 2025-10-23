Derby Ascoli – Samb, trasferta vietata per entrambe le tifoserie

La decisione è valida per il match del 26 ottobre in campionato e per quello del 29 in Coppa Italia. Non sono bastati i vari tentativi da parte di entrambe le società di stemperare la tensione che una partita del genere può portare, ma anche di mostrarsi disponibili a trovare delle soluzioni in merito

di Leonardo Frattali