ASCOLI PICENO – Insieme alle già note limitazioni che ci saranno nel derby di domenica 26 ottobre allo stadio “Del Duca” di Ascoli (riportate in questo articolo), sono state ufficializzate anche quelle relative al derby di Coppa Italia, che si svolgerà al “Riviera delle Palme” mercoledì 29 ottobre.
I provvedimenti sono i seguenti:
- Diritto di prelazione all’acquisto per tutti gli abbonati della U.S. Sambenedettese, per tutti i settori dello stadio, tranne il settore ospiti.
- Per i restanti posti liberi dello stadio, dopo aver garantito il diritto di prelazione agli abbonati, vendita dei tagliandi per tutti i settori, tranne il settore ospiti, esclusivamente a residenti nei Comuni di Acquaviva Picena, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Offida, Ripatransone, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Pedaso (FM), Alba Adriatica (TE), Colonnella (TE), Corropoli (TE), Martinsicuro (TE), Tortoreto (TE).
- Incedibilità del titolo di accesso.
- Nel provvedimento del Prefetto sarà disposta la chiusura dei settori degli Stadi “C. e L Del Duca” e ” Riviera delle Palme ” destinato ai tifosi ospiti.
