Ascoli-Samb, arbitra Dario Di Francesco di Ostia Lido Ufficiale la designazione arbitrale del derby. Quarto Ufficiale Cristiano Ursini di Pescara. Operatore FVS Pio Carlo Cataneo di Foggia di Redazione Samb-Ascoli sarà l'unica partita di Coppa Italia trasmessa su Sky Per la Serie C, solitamente Now Tv manda in onda solo le gare di campionato, ma vista l'importanza del match, per questa volta faranno un'eccezione di Redazione Oltre la rivalità, Ascoli e Samb partecipano al pranzo organizzato dal Monsignor Palmieri. I due presidenti: "Che vinca lo sport" "Una giornata storica, la partecipazione delle società e dei calciatori è stata totale e convinta, tutti accomunati dall'idea di non rovinare un evento sportivo così bello" - le parole del Vescovo di Redazione
