SAN BENEDETTO – Ieri, 20 ottobre, è morto il cardinale Edoardo Menichelli, nato a Serripola (frazione di San Severino Marche) il 14 ottobre 1939.

Menichelli era stato arcivescovo di Chieti-Vasto dal 1994 al 2004 e successivamente di Ancona-Osimo, dove è rimasto fino al 2017, quando è divenuto emerito e si è stabilito a San Severino Marche. Nel concistoro del 14 febbraio 2015 fu creato cardinale da papa Francesco.

Il mio primo incontro con l’arcivescovo Edoardo Menichelli risale agli anni Duemila, quando insegnavo all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Chieti un corso di Teologia Pastorale dedicato alla “Pastorale dei divorziati risposati”. Già allora rimasi colpita dalla sua umanità sincera, dalla cordialità spontanea e dalla franchezza disarmante con cui affrontava ogni tema ecclesiale, anche i più delicati e ogni persona.

Negli anni successivi ebbi la gioia di collaborare con lui nel campo della pastorale familiare, sia a livello regionale – lui come vescovo referente per la pastorale della famiglia delle Marche, e io, insieme a mio marito, come referenti regionali – sia nella Consulta Nazionale di Pastorale Familiare della C.E.I.

Ciò che più lo distingueva era la sua trasparenza, qualità sempre più rara. Il cardinale diceva ciò che pensava, con libertà e rispetto, guardando le persone negli occhi. Non amava le mezze parole né le conversazioni “dietro le spalle”, come purtroppo talvolta accade anche in ambienti ecclesiali. La sua sincerità era un segno di autenticità evangelica: un parlare chiaro, diretto, ma sempre carico di benevolenza, verità e carità.

Ricordo con particolare affetto il suo spirito ironico e la simpatia con cui sapeva affrontare anche i momenti più impegnativi. Le riunioni con lui non erano mai un peso: il suo senso dell’umorismo, sempre intelligente e mai banale, rendeva l’atmosfera più vivace e partecipata. Eppure, dietro quella leggerezza, sapeva andare in profondità, toccando con lucidità e coraggio le questioni più delicate e complesse che la Chiesa si trovava a fronteggiare.

Quando mi recavo da lui, ad Ancona, per organizzare convegni o incontri regionali, la prima cosa che faceva era portarmi in cucina, dove erano sempre presenti due suore, alle quali chiedeva con gentilezza di offrirmi qualcosa — e non potevo rifiutare.

Per me resta un modello di pastore sincero e appassionato, che ha saputo vivere il suo ministero con la libertà interiore di chi non teme la verità e con la gioia di chi sa che il Vangelo, prima di tutto, è incontro e relazione.

È stato un uomo di Chiesa capace di unire intelligenza e cuore, fede e realismo, profondità e semplicità. Chi lo ha incontrato conserva il ricordo di una presenza viva, autentica, capace di ascolto e di parola vera.

Edoardo Menichelli resterà per me un modello di pastore autentico, capace di unire verità e misericordia, intelligenza e semplicità, serietà e leggerezza evangelica. La sua presenza, la sua parola schietta e il suo sorriso resteranno impressi come segni di una fede vissuta con passione.