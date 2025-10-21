Con grande orgoglio e immensa gioia, la madre Maddalena, il padre Giancarlo, il fratello Stefano, i nonni e gli zii, noti albergatori di San Benedetto, annunciano e si congratulano con Federica Bovara che in data 21 ottobre 2025, presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona, ha conseguito con successo la Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica.

A Federica vanno i più sinceri auguri per questo importante traguardo accademico e per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.

Con affetto e orgoglio, la madre Maddalena, il padre Giancarlo, il fratello Stefano, i nonni e gli zii.