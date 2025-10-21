SAN BENEDETTO – Un grande ospite quello che si esibirà domani presso il “Caffè la Bodeguita” di San Benedetto del Tronto, il cantante e compositore statunitense Ronnie Jones.

Classe 1937, Jones è stato da sempre vicino ai generi blues, funk e soul. Nel tempo anche gli incroci con il nostro Paese sono stati diversi, l’ultimo nel 2023 quando ha partecipato come concorrente alla terza edizione di The Voice Senior.

Appuntamento dunque a domani sera, per l’esibizione di Jones insieme al Maestro Cristian Santroni alle tastiere.

Per info e prenotazioni: 3505944353.