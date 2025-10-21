SAN BENEDETTO – Abbiamo incontrato l’architetto Paolo Laureati, vicepresidente di Fiab San Benedetto, per affrontare il tema della mobilità ciclabile nel nostro territorio. Un dialogo a tutto campo, tra criticità urbane, cultura della mobilità e prospettive future. Tra gli argomenti discussi anche un’infrastruttura chiave da anni al centro dell’attenzione: il ponte ciclopedonale sul fiume Tronto, collegamento strategico tra Marche e Abruzzo.

Che cos’è Fiab e di cosa si occupa?

Paolo Laureati:

Fiab, acronimo di Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, è una realtà che negli anni si è evoluta: in origine era Federazione Italiana Amici della Bicicletta, ma oggi è un’associazione ambientalista a tutti gli effetti. È una federazione nazionale che comprende circa 200 associazioni locali, e il suo obiettivo principale è promuovere la mobilità ciclistica in tutte le sue forme, sia dal punto di vista urbano, sia turistico. Fiab gestisce, tra le altre cose, la rete Bicitalia, un sistema di ciclovie turistiche che attraversa l’Italia.

Come è nata e quali attività svolge Fiab?

Paolo Laureati:

Fiab San Benedetto è attiva da circa dieci anni. Inizialmente era una sezione di altre realtà (prima Gironova, poi Ascoli Piceno), ma da qualche anno siamo un’associazione autonoma. Le nostre attività rispecchiano quelle nazionali: promozione della mobilità sostenibile nelle scuole, partecipazione ai tavoli con gli enti locali, attività di advocacy e sensibilizzazione. Lavoriamo molto anche nella divulgazione culturale della mobilità sostenibile e organizziamo eventi, pedalate e progetti con altri enti e associazioni.

Qual è lo stato attuale della mobilità ciclabile a San Benedetto?

Paolo Laureati:

San Benedetto ha avuto un buon slancio nella realizzazione di piste ciclabili più di dieci anni fa, ma poi i lavori si sono praticamente fermati. Sono state realizzate alcune infrastrutture importanti, come la ciclabile del lungomare e quella di Viale dello Sport, ma da allora si è fatto poco altro. Eppure, San Benedetto ha tutte le caratteristiche per diventare una città modello per la mobilità ciclabile: è praticamente pianeggiante, ideale per spostarsi in bici. Il problema è culturale: viviamo in un paese autocentrico, in cui la mobilità è ancora fortemente dominata dall’automobile. A San Benedetto ci sono circa 684 auto ogni 1.000 abitanti, un dato che ricalca (o supera) la media nazionale e che è tra i più alti d’Europa. Questo si traduce in una vera e propria occupazione dello spazio urbano: se consideriamo che un’auto occupa circa 25 metri quadrati (tra stallo e spazi di manovra), parliamo di circa 80 ettari occupati solo da automobili private in città. Inoltre, le dimensioni medie delle auto sono aumentate: vediamo pick-up lunghi 6 metri usati per portare i bambini a scuola. I marciapiedi sono invasi, spesso inaccessibili per persone anziane, disabili, genitori con passeggini. Lo spazio pubblico è completamente sacrificato.

Il consumo del suolo è un altro problema?

Paolo Laureati:

Assolutamente sì. Il consumo di suolo ha raggiunto il 37% a San Benedetto, un dato molto critico. Questo rende ancora più importante la riqualificazione degli spazi urbani per renderli vivibili, accessibili e funzionali. Gli spazi devono tornare a essere per le persone, non per le auto.

Parliamo di “mobilità sostenibile” o “mobilità intelligente”?

Paolo Laureati:

Oggi il termine “sostenibile” è un po’ abusato, è diventato una moda, quasi privo di contenuto. Io preferisco parlare di mobilità intelligente, cioè quella che consente a tutti, in base alle proprie esigenze e condizioni, di muoversi liberamente, accedere ai servizi e vivere lo spazio urbano senza dover necessariamente usare l’auto privata. Questo è il principio alla base del concetto della “città dei 15 minuti”: avere tutto a portata di mano, a piedi o in bici. La legge del 2000 (n. 340) definisce i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (Pums) come strumenti per ridurre inquinamento, consumi energetici e traffico, aumentare la sicurezza e incentivare il trasporto pubblico e condiviso. Fiab ha partecipato ai tavoli tecnici del Pums a San Benedetto e abbiamo sottolineato che per realizzare questi obiettivi servono scelte politiche coraggiose, anche impopolari. Non si può parlare di mobilità sostenibile senza ridurre drasticamente il ricorso all’auto privata.

E sul fronte sicurezza?

Paolo Laureati:

Ogni anno in Italia ci sono circa 3.000 morti sulle strade. È una tragedia silenziosa. Si parla di “l’auto ha investito”, ma non è l’auto, è la persona che guida. Bisogna dirlo chiaramente. E bisogna contrastare la cultura dell’illegalità e della velocità, che si è diffusa anche grazie a narrazioni errate sui social. Va combattuta anche la vendita e l’utilizzo illegale di ciclomotori truccati da bici elettriche: fanno 40-60 km/h, sono pericolosi e andrebbero sequestrati. Le e-bike legali devono funzionare solo con pedalata assistita e spegnersi a 25 km/h. Tutto il resto è fuori legge.

Il ponte ciclopedonale sul Tronto rappresenta un nodo cruciale della ciclovia adriatica. A che punto sono i lavori e cosa ne pensa da architetto e attivista?

Paolo Laureati:

Il ponte sul Tronto è stato a lungo una vera e propria spina nel fianco per la ciclovia adriatica, almeno nel tratto sud delle Marche. In particolare, due sono le criticità principali di questa zona: il ponte stesso e l’area del campeggio di Cupra Marittima, anche se quest’ultima presenta problematiche diverse, legate soprattutto all’occupazione del suolo. Per quanto riguarda il ponte, dopo anni di vicissitudini progettuali e anche politiche, sembra finalmente che si sia avviata l’esecuzione dei lavori. Ho fatto un sopralluogo e devo dire che i ritmi non sono proprio da grande opera pubblica: ho visto appena tre operai al lavoro sulle armature dei pilastri. Però possiamo dire che i lavori sono partiti, e questo è già un traguardo. Speriamo che venga completato entro il 2026, come annunciato, perché si tratta di un’infrastruttura fondamentale per la continuità della ciclovia e per collegare le Marche all’Abruzzo in modo sicuro e sostenibile. Incrociamo le dita.

Come si può partecipare a Fiab San Benedetto?

Paolo Laureati:

Chiunque può tesserarsi attraverso i nostri canali social (Facebook, Instagram) o tramite il sito nazionale di Fiab, scegliendo di aderire alla sezione di San Benedetto. Organizziamo pedalate sociali, eventi culturali e di promozione. Negli ultimi anni, ad esempio, abbiamo fatto pedalate in collaborazione con il Fai, alla scoperta dei castelli locali. Oppure abbiamo partecipato alla pedalata nazionale per Emergency, attraversando i santuari della Valle del Chienti.

Un evento ormai storico è quello del 2 giugno, con due partenze (una verso sud, fino a Pescara, e una verso nord) per promuovere la Ciclovia Adriatica. Portiamo con noi anche gli amministratori, così possano vedere di persona le criticità e i miglioramenti da fare.

Un messaggio finale?

Paolo Laureati:

Non è troppo tardi. L’Olanda ha iniziato il suo cambiamento negli anni ‘70, partendo da una situazione peggiore della nostra. Serve solo volontà politica, partecipazione civica e tempo. Ripensare la mobilità significa ripensare le città, renderle più umane, inclusive, vivibili.

Info generali:

Di seguito il profilo facebook di Fiab San Benedetto del Tronto

Sito internet della Federazione Fiab

e-mail: fiabsanbenedetto@gmail.com