Come sei venuto a sapere del vero ruolo di tuo padre nella rivoluzione cubana?

Quando è morto, ho digitato il suo nome su internet per curiosità. E lì ho scoperto una storia che non conoscevo affatto: il suo vero passato, il suo ruolo accanto a Che Guevara. Fino ad allora avevo sempre pensato che fosse solo un ambasciatore.

Hai ricordi d’infanzia con lui?

Certo, ma non era un padre molto presente. Io lo seguivo nelle ambasciate in giro per il mondo, ma lui era molto silenzioso. Era più un militante che un genitore.

Ti ha mai parlato delle sue missioni?

Mai. Non ho saputo nulla da lui. Solo da grande, leggendo libri e testimonianze, ho capito che aveva avuto un rapporto molto stretto con Tania la Guerrigliera, Tamara Bunke. I suoi genitori venivano spesso a casa nostra, per me erano come dei nonni. Ma all’epoca non sapevo nulla.

Essere figlio di un personaggio così cosa ha significato per te?

Non ho vissuto un’infanzia normale. A Cuba mi chiamavano “il ricco” perché avevo cose che gli altri bambini non avevano, proprio perché ero figlio di un ambasciatore.

Sei mai tornato a Cuba?

Sì, ma solo per trovare mio padre. Ora che non c’è più, non ho motivi per tornarci.

Che rapporto c’era tra tuo padre e Che Guevara?

So che hanno fatto insieme la rivoluzione in Congo. Poi mio padre fu inviato a preparare la missione in Bolivia. Aveva un ruolo nell’intelligence e addestrava i rivoluzionari. Era coinvolto in operazioni molto delicate.

Come hai capito, una volta per tutte, chi fosse davvero tuo padre?

Cercando il suo nome online, è saltato fuori il suo vero cognome, quello anagrafico, non quello di battaglia. Allora ho chiesto spiegazioni a mia madre e mi ha confermato tutto. Fino a quel momento aveva mantenuto il silenzio.

Sei arrabbiato con tua madre per aver tenuto nascosto tutto?

No, l’ho capita. Ora abbiamo un buon rapporto. So che in quegli anni certe verità non potevano essere raccontate, non c’erano alternative. Erano tempi diversi.

Cosa pensi oggi della parola “rivoluzione”?

Che non esiste più. La rivoluzione oggi, al massimo, si fa sui social. Quei valori, quella coerenza… sono scomparsi. Dopo la morte di Fidel Castro, tutto è venuto meno.

Come avete reagito, alla morte di Fidel Castro?

Quando l’ho saputo, sono corso da mia madre pensando che potesse star male. Infatti era disperata, non riusciva nemmeno a respirare. Ha pianto più per Fidel che per mio padre.

Com’è oggi la situazione a Cuba, secondo te?

Pessima. I figli di Fidel sono l’opposto di ciò che lui rappresentava. Vivono nel lusso, con barche e privilegi. Sono diventati esattamente quello che Fidel odiava.