GROTTAMMARE – Una giornata da dimenticare, quella di ieri, per la città di Grottammare, dove una bambina di 12 anni è stata investita da uno scuolabus, lo stesso che l’ha riaccompagnata a casa dalla sua scuola.
L’autista, infatti, dopo averla fatta scendere, l’ha colpita facendo inversione con il mezzo.
La bambina è stata elitrasportata all’ospedale “Salesi” di Ancona, dove è ricoverata a causa di traumi facciale e cranico.
