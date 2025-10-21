GROTTAMMARE – Una giornata da dimenticare, quella di ieri, per la città di Grottammare, dove una bambina di 12 anni è stata investita da uno scuolabus, lo stesso che l’ha riaccompagnata a casa dalla sua scuola.

L’autista, infatti, dopo averla fatta scendere, l’ha colpita facendo inversione con il mezzo.

La bambina è stata elitrasportata all’ospedale “Salesi” di Ancona, dove è ricoverata a causa di traumi facciale e cranico.