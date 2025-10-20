GROTTAMMARE – Altro incidente sul lavoro, dopo quello accaduto ad Arquata del Tronto che vi abbiamo raccontato, è successo anche a Grottammare, dove un elettricista in servizio è caduto da una scala da circa 5 metri di altezza.

È accaduto più precisamente in via San Martino, dove l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato con l’eliambulanza, atterrata presso lo stadio “Pirani”, al Torrette di Ancona.

Al momento dell’arrivo del 118 l’uomo era cosciente ma ha riportato importanti traumi.