L’approvazione del Dpb rappresenta un passaggio tecnico obbligato per fissare le cifre fondamentali della politica economica italiana per il 2026, tra cui le previsioni macroeconomiche e l’obiettivo di saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

Le misure:

La seconda aliquota Irpef sarà ridotta dal 35% al 33% per i contribuenti che dichiarano un reddito tra 28.000 e 50.000 euro. La misura garantirà un risparmio annuo fino a 440 euro per i lavoratori interessati, rafforzando il potere d’acquisto delle famiglie e favorendo la crescita economica. Previsto un nuovo iter di rottamazione delle cartelle esattoriali, che consentirà ai contribuenti considerati “meritevoli” di regolarizzare la propria posizione dilazionando il pagamento in 9 anni tramite 108 rate.

Dal 2027 sarà applicato un blocco parziale dell’aumento dell’età pensionabile, assicurando maggiore stabilità ai lavoratori vicini alla pensione. Per chi compirà 64 anni, il blocco sarà totale, garantendo la possibilità di andare in pensione senza ulteriori innalzamenti dei requisiti.

Il nuovo pacchetto a beneficio delle famiglie avrà una dotazione tra 500 milioni e un miliardo di euro. Tra le novità emergono il bonus mamme, il congedo parentale all’80% per tre mesi e una serie di nuove detrazioni familiari, strutturate per alleggerire la pressione fiscale sui nuclei, favorendo la natalità e l’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Per gli interventi sulle prime case sarà confermata la proroga del bonus ristrutturazioni al 50%, strumento fondamentale per promuovere la riqualificazione degli immobili. Restano invece ancora incerti i futuri sviluppi del bonus mobili, attualmente al vaglio del governo.

Le imprese vedranno il rinnovo dell’Ires premiale per chi investe in occupazione e innovazione, misura volta a favorire la crescita e la competitività del tessuto produttivo. In arrivo un nuovo incentivo dedicato a sostenere la Transizione 5.0, per accelerare l’adozione di soluzioni digitali avanzate e sostenibili.