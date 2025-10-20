ARQUATA DEL TRONTO – Intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Ascoli Piceno ad Arquata del Tronto poco prima delle 13:20 in frazione Tufo.

La causa è stata l’incidente di un uomo che stava lavorando su una tubazione e che è scivolato, provocandosi traumi ad entrambi gli arti inferiori.

I pompieri, collaborando con il personale sanitario, hanno provveduto a stabilizzarlo, collocarlo su una barella e trasportarlo all’ambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche l’eliambulanza, i Carabinieri e il personale dello SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro).