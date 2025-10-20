SAN BENEDETTO – L’intervento è avvenuto poco dopo le 10 di questa mattina, con il personale dei Vigili del Fuoco che è intervenuto per rimuovere un albero di grossa taglia che minacciava di cadere sulla statale “Salaria” e sulle case circostanti.

Tramite una piattaforma per i lavori in elevazione è stata raggiunta la sommità della pianta, ed una volta ancorata alla gru, gli operatori VF hanno provveduto a tagliarla eliminando il pericolo.

Sul posto anche la Polizia Locale per regolare il traffico in quel momento.