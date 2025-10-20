La risorsa si occuperà di:
-Controlli pre operativi
-Start up produzione
-Controllo glassature
-Gestione cambi prodotto
-Verifica lotto/scadenza
Requisiti richiesti:
-Esperienza, anche breve, nel settore alimentare
-Buona manualità e conoscenza delle principali macchine
-Precisione, attenzione al dettaglio e senso della qualità
-Capacità di lavorare in team e rispetto dei tempi produttivi
Orario di lavoro: giornaliero/2 turni
Per candidarsi inviare c.v. tramite whatsapp al numero : 335 601 4745
