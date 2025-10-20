La risorsa si occuperà di:

-Controlli pre operativi

-Start up produzione

-Controllo glassature

-Gestione cambi prodotto

-Verifica lotto/scadenza

Requisiti richiesti:

-Esperienza, anche breve, nel settore alimentare

-Buona manualità e conoscenza delle principali macchine

-Precisione, attenzione al dettaglio e senso della qualità

-Capacità di lavorare in team e rispetto dei tempi produttivi

Orario di lavoro: giornaliero/2 turni

Per candidarsi inviare c.v. tramite whatsapp al numero : 335 601 4745