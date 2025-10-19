Mansioni principali:

• Cura e manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali (pulizia, taglio erba, sistemazione vialetti e spazi verdi);

• Supporto nelle operazioni di sepoltura, esumazione e tumulazione;

• Controllo dello stato delle strutture e segnalazione di eventuali interventi di ripristino;

• Collaborazione con il personale comunale o aziendale per garantire il decoro e la sicurezza del luogo.

Requisiti richiesti:

• Breve esperienza pregressa in mansioni di manutenzione, giardinaggio o lavori analoghi;

• Buona manualità e capacità di utilizzo di attrezzi da lavoro;

• Affidabilità, senso di responsabilità e rispetto per l’ambiente di lavoro;

• Disponibilità immediata e full-time.

Si offre:

• Contratto in somministrazione a tempo determinato, con possibilità di proroga;

• Inserimento in un contesto organizzato e collaborativo;

• Retribuzione commisurata all’esperienza.

Per informazioni e candidature:

Tel. 0736 252755