Mansioni principali:
• Cura e manutenzione ordinaria delle aree cimiteriali (pulizia, taglio erba, sistemazione vialetti e spazi verdi);
• Supporto nelle operazioni di sepoltura, esumazione e tumulazione;
• Controllo dello stato delle strutture e segnalazione di eventuali interventi di ripristino;
• Collaborazione con il personale comunale o aziendale per garantire il decoro e la sicurezza del luogo.
Requisiti richiesti:
• Breve esperienza pregressa in mansioni di manutenzione, giardinaggio o lavori analoghi;
• Buona manualità e capacità di utilizzo di attrezzi da lavoro;
• Affidabilità, senso di responsabilità e rispetto per l’ambiente di lavoro;
• Disponibilità immediata e full-time.
Si offre:
• Contratto in somministrazione a tempo determinato, con possibilità di proroga;
• Inserimento in un contesto organizzato e collaborativo;
• Retribuzione commisurata all’esperienza.
Per informazioni e candidature:
Tel. 0736 252755
