Il candidato ideale deve avere:
– buona dimestichezza con l’uso del PC e dei principali software
– Possedere patente B
– Minimo esperienza al ruolo da almeno 3 anni
– Età massima 30 anni
Contratto di apprendistato di 3 anni con rinnovo alla scadenza, formazione e patentino per il muletto a carico dell’azienda.
Orario di lavoro:
-Giornaliero lunedì/venerdì (08:00-12:00/14:00-18:00)
*2-3 sabati al mese (7:30-12:30)
Per candidarsi inviare c.v. a : candidatura.dip@outlook.it
