A cura di Antonio Di Salvatore e Leonardo Frattali

Mister Mancinelli: “Non è stata la nostra migliore performance. Abbiamo concesso al Livorno 25 minuti per tempo, un po’ per nostri demeriti e un po’ per la loro bravura. In partite così, gli errori si pagano cari, specialmente per una squadra giovane come la nostra, e gli episodi finiscono per condannarti. Questa sconfitta brucia, soprattutto perché arrivavamo da un’ottima prova contro il Ravenna, ma nel calcio, e in particolare in questa categoria, non c’è nulla di scontato. Dobbiamo accettare il risultato del campo. Ora la priorità è rialzare subito la testa. Ci rimbocchiamo le maniche per preparare una partita che per noi è di vitale importanza. Il derby con l’Ascoli è un evento che a San Benedetto si inizia a sentire con mesi di anticipo, ma escludo categoricamente che i ragazzi fossero a Livorno con la testa già al derby. Se vogliamo essere professionisti, dobbiamo superare queste distrazioni. Oggi potevamo fare di più, ma l’unica cosa da fare ora è accettare il verdetto e concentrarci sulla prossima sfida. La scelta di lasciare Sbaffo in panchina è stata conservativa. Sul 2-0 abbiamo preferito inserire un calciatore con caratteristiche diverse come Iaiunese. Sapevamo che affrontare una squadra in difficoltà poteva stimolarla a reagire. Questa gara ci insegna che in questa categoria bisogna mantenere sempre la massima concentrazione”.

Umberto Eusepi: “Non siamo riusciti a mettere in campo quanto avevamo preparato in settimana. Paradossalmente la nostra reazione è arrivata solo dopo il loro 2-0. Questa è la dimostrazione che nel calcio non si può mai dare nulla per scontato. Ora la testa è subito alla prossima settimana di lavoro perché domenica ci aspetta una partita importantissima. Dobbiamo assicurarci di non commettere gli stessi errori in vista del derby con l’Ascoli. Dobbiamo ripartire dall’ultimo quarto d’ora giocato oggi. Soprattutto non possiamo prescindere dall’atteggiamento che abbiamo mostrato contro la Juventus Next Gen o il Ravenna. Vincere il derby? Sarebbe un sogno e posso promettere che ce la metteremo tutta per realizzarlo”.

Mister Formisano: “Grande soddisfazione per la vittoria, che è meritata, e per la capacità della squadra di capitalizzare le occasioni create. I giocatori hanno risposto pienamente alle richieste tattiche. Ho un rapporto importante con i miei ragazzi, ma nonostante questo i risultati non sono sempre arrivati. In questo momento, la cosa fondamentale è che noi dobbiamo essere bravi a isolarci da tutto per riuscire a tirare fuori questo tipo di prestazioni. Questa è la nostra strada, ed è quella che dobbiamo continuare a tracciare. Peralta? Sta entrando a pieno regime. In generale, ribadisco, questo che avete visto è il vestito tattico che dobbiamo avere, quello che ci fa esprimere al meglio.

Riguardo alle contestazioni, io vengo da tante esperienze, ho le spalle larghe. Questa vittoria può cambiare qualcosa, sì, ma bisogna rimanere lucidi soprattutto quando le cose vanno male. Il girone B lo conosco bene, c’è un ottimo livello. Noi siamo una squadra nuova, che ha bisogno di crescere. La Sambenedettese? Sicuramente può recitare un ruolo importante in questo campionato. Non credo, comunque, che oggi il derby con l’Ascoli abbia pesato nella fisionomia della gara”.

Monaco: “Sono tre punti di cuore, ottenuti grazie a un gruppo coeso che ha saputo stringersi ulteriormente. Indossare questa maglia è un grande orgoglio per tutti noi, perché la storia del Livorno è immensa e il merito di questo risultato va a ogni singolo componente della squadra. Riconosco la forza della Sambenedettese, è una squadra importante che può ritagliarsi uno spazio da protagonista in questo campionato”.

Peralta: “Questa vittoria è stata fondamentale; ci darà una spinta per lavorare ancora meglio. Ci tengo a sottolineare che nello spogliatoio non c’è alcun problema. In settimana abbiamo svolto un ottimo lavoro e siamo stati bravi a togliere ogni certezza alla Sambenedettese. Credo fermamente che questi tre punti siano un chiaro merito nostro e non un demerito dei nostri avversari”.