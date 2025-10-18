LIVORNO – Tutto pronto al Picchi per Livorno-Samb, 10a giornata di Serie C girone B.
NOTE
436 spettatori ospiti giunti da San Benedetto. Bella giornata di sole, Samb in maglia bianca, padroni di casa con i colori canonici. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Livorno dopo 44 anni, era il 24 maggio 1981. I tifosi amaranto entrano in curva dopo 15′ dal calcio d’inizio per proteste contro la società. In panchina, per i rossoblu, al posto dello squalificato Palladini siede mister Mancinelli.
FORMAZIONI
LIVORNO (4-3-3): Seghetti, Mawete, Noce, Monaco, Antoni, Peralta, Hamlili, Biondi, Marchesi, Cioffi, Dionisi.
All. Alessandro Formisano. A disp. Tani, Ciobanu, Baldi, Bonassi, Calvosa, Gentili, Ghezzi, Malva, Marinari, Nwachukwu, Odjer, Panaioli, Panattoni.
SAMB (4-3-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Zoboletti, Alfieri, Bongelli, Candellori, Konate, Marranzino, Eusepi.
All. Marco Mancinelli. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Sbaffo, Battisti, Vesprini, Dalmazzi, M. Toure, Napolitano, Chiatante, N. Toure, Martins, Iaiunese, Scafetta.
ANGOLI 2-0
AMMONITI Zini, Hamlili
ESPULSI
CRONACA
1′ Dionisi ci prova subito dal limite, blocca Orsini.
3′ Primo corner per il Livorno, bravo Zoboletti a chiudere su Cioffi. Sugli sviluppi colpo di testa alto di Monaco.
5′ Samb che esce male palla al piede dal basso, Ciofi salta Zoboletti e col mancino mette alto di poco.
10′ Fase di studio tra le due squadre, gioco lento e ritmi bassi.
14′ Gioco molto spezzettato, la Samb non riesce a far girare la palla velocemente e i toscani si chiudono.
16′ Punizione dalla trequarti per il Livorno, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.
18′ Ammonito Zini per un’entrata a gamba tesa su Noce.
21′ Angolo Livorno, sugli sviluppi Dionisi tenta un tiro cross fuori misura, alto.
23′ Prima opportunità per la Samb che prova a farsi vedere con un tiro dalla distanza di Tosi, largo.
25′ Biondi scalda i guantoni di Orsini, attento sul mancino dal limite.
31′ Punizione dalla trequarti per il Livorno, ci prova ancora Biondi stavolta di testa, ma mette alto.
34′ Insiste il Livorno con una serie di rimesse laterali in zona offensiva.
37′ Bel contropiede provato dai rossoblu, ma Eusepi sbaglia il filtrante e la sfera scivola sul fondo.
40′ Azione elaborata della Samb, alla fine Marranzino rompe gli indugi e calcia da 25 metri. Fuori.
43′ Lancio di Zini per Eusepi troppo lungo, blocca Seghetti.
45’+1′ Pezzola ruvido ma senza fallo su Dionisi, che resta a terra, l’azione prosegue ma senza rivelarsi pericolosa e allora arriva il duplice fischio dell’arbitro. 0-0 il parziale di un primo tempo non entusiasmante, 0-0 anche i tiri in porta delle due squadre.
