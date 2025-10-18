LIVORNO – Tutto pronto al Picchi per Livorno-Samb, 10a giornata di Serie C girone B.

NOTE

436 spettatori ospiti giunti da San Benedetto. Bella giornata di sole, Samb in maglia bianca, padroni di casa con i colori canonici. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Livorno dopo 44 anni, era il 24 maggio 1981. I tifosi amaranto entrano in curva dopo 15′ dal calcio d’inizio per proteste contro la società. In panchina, per i rossoblu, al posto dello squalificato Palladini siede mister Mancinelli.

FORMAZIONI

LIVORNO (4-3-3): Seghetti, Mawete, Noce, Monaco, Antoni, Peralta, Hamlili, Biondi, Marchesi, Cioffi, Dionisi.

All. Alessandro Formisano. A disp. Tani, Ciobanu, Baldi, Bonassi, Calvosa, Gentili, Ghezzi, Malva, Marinari, Nwachukwu, Odjer, Panaioli, Panattoni.

SAMB (4-3-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Zoboletti, Alfieri, Bongelli, Candellori, Konate, Marranzino, Eusepi.

All. Marco Mancinelli. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Sbaffo, Battisti, Vesprini, Dalmazzi, M. Toure, Napolitano, Chiatante, N. Toure, Martins, Iaiunese, Scafetta.

ANGOLI 3-0

AMMONITI Zini, Hamlili, Marchesi, Dionisi, Noce

ESPULSI

CRONACA

1′ Dionisi ci prova subito dal limite, blocca Orsini.

3′ Primo corner per il Livorno, bravo Zoboletti a chiudere su Cioffi. Sugli sviluppi colpo di testa alto di Monaco.

5′ Samb che esce male palla al piede dal basso, Cioffi salta Zoboletti e col mancino mette alto di poco.

10′ Fase di studio tra le due squadre, gioco lento e ritmi bassi.

14′ Gioco molto spezzettato, la Samb non riesce a far girare la palla velocemente e i toscani si chiudono.

16′ Punizione dalla trequarti per il Livorno, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

18′ Ammonito Zini per un’entrata a gamba tesa su Noce.

21′ Angolo Livorno, sugli sviluppi Dionisi tenta un tiro cross fuori misura, alto.

23′ Prima opportunità per la Samb che prova a farsi vedere con un tiro dalla distanza di Tosi, largo.

25′ Biondi scalda i guantoni di Orsini, attento sul mancino dal limite.

31′ Punizione dalla trequarti per il Livorno, ci prova ancora Biondi stavolta di testa, ma mette alto.

34′ Insiste il Livorno con una serie di rimesse laterali in zona offensiva.

37′ Bel contropiede provato dai rossoblu, ma Eusepi sbaglia il filtrante e la sfera scivola sul fondo.

40′ Azione elaborata della Samb, alla fine Marranzino rompe gli indugi e calcia da 25 metri. Fuori.

43′ Lancio di Zini per Eusepi troppo lungo, blocca Seghetti.

45’+1′ Pezzola ruvido ma senza fallo su Dionisi, che resta a terra, l’azione prosegue ma senza rivelarsi pericolosa e allora arriva il duplice fischio dell’arbitro. 0-0 il parziale di un primo tempo non entusiasmante, 0-0 anche i tiri in porta delle due squadre.

RIPRESA

45′ Al via la ripresa con i medesimi 22 in campo.

47′ Ammonito Marchesi per un fallo tattico su Bongelli.

48′ Occasione amaranto: Dionisi si invola in contropiede, serve Marchesi che mette al centro per Biondi, bravissimo Orsini a “sporcare” il cross con la punta delle dita evitando il tap-in vincente.

55′ Primo tiro in porta della Samb, Eusepi si gira in area e calcia. Blocca Seghetti.

57′ Ancora Eusepi, stavolta col sinistro smorzato e debole tra le braccia del portiere.

59′ Dentro N. Toure per Marranzino.

60′ Livorno in vantaggio. Cioffi sfugge alla marcatura di Zoboletti, salta anche Orsini e a porta vuota deposita in rete. 1-0.

66′ Mancinelli costretto a rivedere il modulo. Dentro Martins per Bongelli e Dalmazzi per Zoboletti. Si passa al 4-2-3-1. Zini va sulla fascia destra.

71′ Angolo amaranto, plateali proteste per un presunto fallo di mano di Zini su colpo di testa di Dionisi. Ammonito lo stesso numero 9 per proteste.

72′ Richiesta la revisione al FVS dal Livorno.

74′ Decisione finale, calcio di rigore per i toscani.

75′ Dionisi apre il piatto destro e spiazza Orsini. 2-0.

78′ Cross di Alfieri per N. Toure che stacca di testa ma Seghetti blocca.

80′ Altri cambi per la Samb, che non ha più nulla da difendere. Dentro Lulli e Iaiunese per Konate e Candellori.

84′ Samb che prova una flebile reazione, Toure crossa al centro ma è troppo prevedibile per Seghetti che blocca.

88′ LA SAMB RIAPRE TUTTO: Eusepi al centro per Toure che anticipa il portiere e in spaccata mette in rete. 2-1.

90′ Concessi 6′ di recupero, il tempo c’è forza ragazzi!

90’+1′ Iaiunese reclama un calcio d’angolo ma per l’arbitro è solo rimessa dal fondo.

90’+2′ Palla lunga alla disperata di Alfieri, Seghetti esce e blocca in presa alta. Bisogna restare lucidi e non sprecare questi palloni.

90’+3′ Mister Formisano spezzetta il gioco con i cambi, si dovrà allungare il recupero.

90’+4′ Ammonito Noce per perdita di tempo.

90’+5′ Cross di Zini da destra, Dalmazzi mette alto di testa. Si dispera Eusepi che alle sue spalle era meglio posizionato e avrebbe colpito a botta sicura.

90’+6′ Cross di Tosi, prevedibile, Seghetti blocca.

90’+7′ Finisce qui. Il Livorno torna a vincere, per la Samb seconda sconfitta di fila.