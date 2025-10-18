ORSINI 6: Attento al minuto 35′ su Biondi, nella ripresa in entrambi i goal del Livorno non gli si possono attribuire colpe.
ZOBOLETTI 5: Decisivo con una bella chiusura a inizio gara, nella ripresa costa cara la disattenzione nel primo goal livornese quando si fa superare da Cioffi.
ZINI 5,5: Inizio un po’ in difficoltà, poi prende le misure. Causa lui il rigore con un fallo di mano al minuto 75′. Nel finale si sposta terzino e torna a spingere.
PEZZOLA 5,5: Stesso inizio complicato del compagno di reparto, recupera con alcune chiusure importanti. Oggi paga una prestazione negativa di tutto il reparto difensivo.
TOSI 6: Solita quantità e qualità sulla fascia sinistra. Nei 4 di difesa è il migliore.
BONGELLI 6: Bravo nel gestire il pallone anche in situazioni complicate. Ha ancora margini di miglioramento.
ALFIERI 6: Detta i ritmi a centrocampo. Oggi per la prima volta da titolare insieme a Bongelli ha dovuto anche svolgere compiti diversi dal solito.
CANDELLORI 6: All’inizio sembra non trovare la giusta posizione in campo, poi nel corso della partita è salito di livello. Non è riuscito a dare pienamente il suo supporto.
KONATE 5,5: Prova a prendere l’iniziativa in più occasioni, è sua la prima vera chance della Samb al minuto 35′. Poco incisivo nella ripresa fino alla sostituzione.
MARRANZINO 5: Può dare di più ed essere più decisivo nel saltare l’uomo. È il primo cambio di Mancinelli al minuto 60′, prestazione negativa.
EUSEPI 6: Si vede poco nella prima frazione. Nella ripresa ha un’occasione al minuto 56′ e serve l’assist per N. Toure.
ALL. MANCINELLI 5: Oggi una brutta Samb permette ad un Livorno in difficoltà di ritrovare i 3 punti. Poco gioco e poche occasioni create. La testa era già al derby?
Dalla panchina:
TOURE N. 6 (60′): Non entra bene ma riesce a trovare il primo goal stagionale che riapre la partita.
MARTINS 5 (68′): Rientra in campo dopo diverse partite ma il suo apporto non è sufficiente. Ci si aspetta di più da lui.
DALMAZZI 6 (68′): Rientra dopo l’infortunio e questo è positivo per i rossoblu. Il suo ingresso riassesta la difesa.
LULLI (79′): S.V.
IAIUNESE (79′): S.V.
Arbitro Pezzopane 6: Gestisce bene alcune situazioni di nervosismo in campo. Giusto il rigore assegnato al Livorno con l’FVS.
