ASCOLI PICENO – L’operazione è stata avviata nel tardo pomeriggio dell’11 ottobre nei pressi di Porta Tufilla, ed è stata condotta dai militari del NOR della Compagnia Carabinieri di Ascoli Piceno, con il supporto dei Vigli del Fuoco.

A farne le spese un ragazzo magrebino poco più che ventenne, che ha subito un deferimento per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Il tutto è cominciato quando i militari a bordo dell’autovettura con i colori di istituto hanno notato due stranieri intenti a scambiarsi una borsa. Alla vista delle forze dell’ordine, gli uomini si sono dati alla fuga e uno dei due ha lanciato l’oggetto in un dirupo verso il fiume Tronto.

Immediatamente, la Centrale Operativa faceva convergere in zona altre due pattuglie per concorrere nelle ricerche. Durante l’ispezione lungo l’argine del fiume, resa difficoltosa dalla scarsa visibilità dovuta all’orario serale e dalla conformazione del terreno, il soggetto è stato notato mentre cercava qualcosa nella vegetazione. Anche in questo caso, l’uomo cercava di dileguarsi, opponendo resistenza agli operanti, ma venendo bloccato ed accompagnato in caserma.

Le ricerche della borsa, sospese per impraticabilità della zona e riprese nelle prime ore della mattina seguente consentivano il recupero della stessa, contenente quasi mezzo chilo di hashish, suddivisi in panetti e dosi.