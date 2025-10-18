Congratulazioni al neo dottore Alessandro Ferrari per aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana con 110 e lode presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia!
Siamo certi che la tua brillante tesi dal titolo “La malattia epatica associata a disfunzione metabolica: l’importanza di una diagnosi precoce” sia solo l’inizio di una carriera ricca di successi che la tua famiglia e tutta Bellacoggg ti augura dal profondo del cuore.
Siamo orgogliosi di te e ti auguriamo il meglio per il tuo futuro!
