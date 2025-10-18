Matteo Casoni, al Mandela il suo diciottesimo compleanno si trasforma in speranza per la ricerca

Il diciottesimo compleanno di Matteo, venerdì 19 settembre, avrà luogo presso il campo Nelson Mandela e sarà l’occasione per onorare la memoria del giovane, ringraziare tutte le persone che hanno circondato lui e la sua famiglia con amore e presenza e donare fondi per la ricerca oncologica all'Istituto Tumori di Milano

di Lucia Pignati