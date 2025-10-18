Scienziati nel Pallone daily, il focus sul Livorno con Alessio Lattanzio

SAN BENEDETTO – La Samb è determinata a rialzarsi dopo la delusione di domenica scorsa. La buonissima prestazione dei rossoblu, infatti, non ha portato il risultato sperato sia per bravura degli avversari, sia per alcune imprecisioni sia in attacco che in difesa, sia per un arbitraggio sicuramente rivedibile.

Ora, però, è il momento di mettersi alle spalle i rimpianti dell’ultima giornata e pensare alla prossima. I marchigiani scenderanno in campo alle ore 14.30 di sabato 18 ottobre a Livorno, di fronte a una tifoseria abituata a categorie maggiori. Insomma, lo spettacolo sugli spalti sia da una parte che dall’altra è assicurato.

Il campo, invece, parla di una partita sulla carta non troppo complicata per la Samb: i toscani sono 16° a soli 7 punti e dopo aver subito ben 14 gol nelle prime 9 giornate. I numeri sembrano raccontare perfettamente le difficoltà di questa squadra nel reparto difensivo, che finora si è dimostrato disattento sia su calci piazzati che su situazioni di gioco aperto, commettendo gravi errori anche in uscita che spesso portano a un gol avversario.

Le statistiche in attacco non migliorano: solo 4 gol fatti in campionato, e percentuali di possesso palla basse. Nonostante ciò il Livorno sembra arrivare molte volte alla conclusione o al cross ma con scarsi risultati. Mister Formisano ha provato a trovare un rimedio passando da un 3-4-2-1 a un 4-2-3-1, soluzione che per ora non ha avuto successo.

Sì, sulla carta sembra una partita facile e la Samb deve approfittare del momento no degli avversari per fare risultato. Ma lontano dal proprio pubblico e dopo la delusione di domenica servirà sicuramente una prestazione di carattere da parte dei rossblu per portare a casa i 3 punti.