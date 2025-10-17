SAN BENEDETTO -Si è svolta a Vogogna, un incantevole borgo in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sulle sponde del lago Maggiore, la cerimonia di premiazione che ha visto protagonista la giovanissima Milena Lucente, 14 anni, residente a Martinsicuro e iscritta al primo anno del liceo classico europeo di San Benedetto, che ha vinto la VI edizione del concorso letterario nazionale “In viaggio”, riservato agli studenti degli istituti superiori di tutta Italia.

Milena, che ha già rivelato un notevole talento letterario, ha conquistato la giuria e il pubblico con il racconto “Là dove il vento ricorda”, un’opera di sorprendente maturità narrativa, che ha trasportato i lettori in un viaggio che parte dalle dolci colline della Toscana e termina nella suggestiva immensità della Patagonia. Un’esplorazione non solo geografica, ma profondamente intima, che ha toccato le corde emotive di tutti i presenti. Questo riconoscimento è la conferma di un talento puro e della forza evocativa della sua scrittura.