RIPATRANSONE – Grande festa a Ripatransone per i 102 anni di Maria Di Ruscio, che ha raggiunto questo importante traguardo circondata dall’affetto dei figli Ernesta, Elide, Massimo, di nipoti e pronipoti e del figlio Michelino Michetti, già sindaco di Ripatransone e Presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano. Tutta la comunità ripana, il Presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano Donatella Simonetti, il Direttore Generale Vito Verdecchia e tutti i collaboratori della Banca, si uniscono alla famiglia per formulare i più sentiti auguri a Maria, testimone preziosa di un secolo di storia e memoria collettiva.