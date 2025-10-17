MONSAMPOLO DEL TRONTO – Nel mondo della distribuzione moderna, la cooperazione continua a dimostrarsi una delle forme d’impresa più solide e capaci di generare valore nel tempo. È la visione riaffermata da Conad Adriatico nel suo Meeting d’Autunno 2025, l’appuntamento annuale dedicato al confronto con economisti, imprese e rappresentanti del mondo cooperativo sulle prospettive del settore e sulle sfide che attendono la distribuzione moderna.

L’edizione di quest’anno, dal titolo “Una visione di futuro: territori, impresa, cooperazione” ha posto l’attenzione su un tema decisivo per chi opera nel mondo della grande distribuzione: come continuare a garantire sviluppo e occupazione in un contesto economico che cambia, rafforzando il legame tra impresa, persone e comunità. Un messaggio in piena coerenza con l’identità di Conad Adriatico, tra i principali player della distribuzione italiana e motore di crescita per le economie del Centro-Sud.

Presente in Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, oltre che in Albania e Kosovo, la Cooperativa riunisce 439 punti vendita, 273 Soci imprenditori e oltre 8.400 collaboratori, con un impatto diretto su occupazione, filiere e sviluppo locale. Nel 2024 ha registrato un fatturato di 2,241 miliardi di euro (+4,98%) e una quota di mercato del 17,62%, confermandosi leader in Abruzzo, Marche e Molise.

Ogni anno Conad Adriatico collabora con oltre 550 fornitori locali, generando più di 560 milioni di euro di valore economico per le economie regionali e contribuendo a rafforzare le filiere agroalimentari che rappresentano uno dei motori principali della crescita dei territori. Dietro questi numeri c’è un sistema di relazioni che sostiene la competitività delle imprese, valorizza la qualità delle produzioni e consolida la struttura economica locale.

Questa rete di legami economici e sociali dà forma concreta al modello cooperativo di Conad Adriatico: un modo di fare impresa che mette al centro le persone e traduce la crescita in valore condiviso. Significa sostenere le filiere produttive, creare occupazione, promuovere la formazione e la crescita professionale, garantendo sostenibilità economica e sociale nel lungo periodo. Un modello che mantiene nei territori la ricchezza generata, trasformando la distribuzione in una leva di sviluppo che unisce imprese, comunità e futuro.

Il Meeting d’Autunno rappresenta per Conad Adriatico un momento di visione e di confronto condiviso, in cui Soci, collaboratori e partner si riuniscono per approfondire le priorità strategiche e i nuovi scenari del settore. L’edizione 2025 ha intrecciato analisi economiche e testimonianze d’impresa, mettendo al centro il valore della cooperazione come leva di sviluppo.

L’incontro, moderato da Maria Cristina Alfieri, Direttrice di Fondazione Conad ETS, ha riunito voci di primo piano del mondo economico e produttivo.

, , ha portato la testimonianza di un’impresa che ha saputo crescere attraverso la collaborazione con la rete cooperativa, generando valore per il territorio e per la filiera. Leonardo Becchetti , economista e docente universitario presso l’Università di Roma “Tor Vergata” , ha approfondito il ruolo della cooperazione come motore di sviluppo sostenibile, capace di creare impatto economico e coesione sociale.

, ha approfondito il ruolo della cooperazione come motore di sviluppo sostenibile, capace di creare impatto economico e coesione sociale. La giornata si è conclusa con Enrico Bertolino, attore, formatore e conduttore televisivo, che ha offerto una riflessione sulle persone e sulle nuove forme di leadership come risorsa per il futuro delle organizzazioni.

Emiliano Ciaschetti, Presidente Conad Adriatico ha dichiarato: “Ritrovarsi in momenti come questo è importante perché ci permette di guardare avanti e di riflettere sul ruolo che vogliamo avere come impresa cooperativa. Siamo una rete fatta di Soci imprenditori, di persone che vivono e fanno crescere i territori con il proprio lavoro. È grazie a loro se la cooperazione resta un modello capace di unire risultati economici e valore umano. Il 2025, Anno Internazionale della Cooperazione proclamato dalle Nazioni Unite, ci ricorda quanto questo modello sia attuale: una forma di impresa che non si piega alle logiche del breve termine, ma costruisce valore duraturo per le persone e per le comunità.”

Antonio Di Ferdinando, Amministratore Delegato Conad Adriatico ha concluso: “Il nostro obiettivo è sostenere la crescita delle economie locali, rafforzando filiere, imprese e occupazione. Conad Adriatico è una realtà che crea valore perché reinveste nei territori e mette le persone al centro. In un contesto che cambia rapidamente, continuiamo a lavorare con visione industriale e responsabilità sociale, consapevoli che la cooperazione rappresenta una risorsa strategica per lo sviluppo del Paese.”