ASCOLI PICENO/FERMO/MACERATA – Tramite un comunicato stampa, la Cia Agricoltori Italiani di Ascoli-Fermo-Macerata, ha preso le distanze dalla maxi frode sui fondi agricoli europei che ha interessato anche i territori marchigiani, e che ha portato al sequestro preventivo di oltre 17 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza.

Il presidente Matteo Carboni ha dichiarato:” Siamo di fronte a fatti gravissimi che non riguardano il mondo agricolo autentico, ma ne sfruttano i meccanismi per fini speculativi. Gli allevatori del nostro territorio non sono stati protagonisti, bensì penalizzati da queste operazioni. L’azienda coinvolta ha offerto alle comunanze agrarie e ad altri enti pubblici canoni d’affitto spropositati, completamente fuori mercato, alterando le dinamiche locali e mettendo in difficoltà chi lavora onestamente. Le montagne non sono solo paesaggio, sono comunità vive, che resistono grazie a chi ci lavora ogni giorno. È fondamentale che la politica distingua tra frodi speculative e il lavoro

autentico degli allevatori, sostenendo questi ultimi con risorse, controlli efficaci e politiche mirate”.

Si è espresso anche il direttore del Cia Marche Massimo Sandroni:” Da queste frodi esce un messaggio distorto: quello di allevatori iper-foraggiati dai contributi europei. Ma la realtà è ben diversa. Fare l’allevatore in montagna non è affatto una vita invidiabile: è un presidio quotidiano, in condizioni spesso difficili, con margini economici ridotti e servizi carenti. Queste vicende rischiano di infangare proprio chi rappresenta il cuore vivo delle aree interne”.

La Cia sottolinea quindi di aver sempre preso le distanze da questi comportamenti, cogliendo l’occasione per rafforzare il messaggio positivo legato al ruolo strategico dell’agricoltura di montagna, alla luce del recente via libera del Senato al DDL Montagna. Sempre Sandroni si è espresso così in merito:” Una legge attesa da anni, che riconosce il valore simbolico e concreto dei territori montani e pone le basi per contrastare spopolamento, debolezza infrastrutturale e fragilità sociale ed economica”.