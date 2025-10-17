L’immagine in evidenza ritrae il ritratto di Ndunina d’ Scarpo, donna di Acquaviva, appartenente alla Collezione dei 30 RITRATTI PER ACQUAVIVA, realizzato da Angelo Falconi

ACQUAVIVA PICENA – Siamo tornati ad Acquaviva Picena per completare l’intervista a Mimma Massicci maestra della scuola primaria ad Acquaviva e maestra dell’arte delle pajarole per soffermarci al contesto sociale, comunitario ed economico.

L’arte delle pajarole non è soltanto un’espressione estetica o artigianale, ma rappresenta un autentico fenomeno sociale radicato nella vita quotidiana della comunità acquavivana. Storicamente, la realizzazione delle pajarole — ceste e intrecci di paglia, giunco o vimini — era un’attività collettiva, spesso femminile, che si svolgeva nei cortili o davanti alle case, diventando occasione di incontro, scambio di saperi e solidarietà come ci ha raccontato Mimma nel nostro primo incontro.

Intorno all’intreccio si costruivano relazioni, si tramandavano storie, canti e tradizioni: l’arte manuale diventava così anche arte di vivere insieme.

Sul piano economico, in passato le pajarole rappresentavano una risorsa importante per le famiglie. La loro produzione integrava il reddito, consentendo di sfruttare materiali naturali e locali, e di venderli nei mercati o scambiarli nei paesi vicini o nello stesso paese. L’artigianato, dunque, aveva una funzione concreta di sostentamento e microeconomia familiare, ma anche un significato più ampio, legato alla cultura e all’identità del territorio: la sapienza delle pajarole si esprimeva nella straordinaria capacità di trasformare materiali semplici e naturali – come la paglia, il giunco o il vimini e le canne – in oggetti non solo belli nella loro essenzialità, ma soprattutto funzionali alla vita quotidiana. Dalle mani delle artigiane nascevano utensili indispensabili per il lavoro nei campi, come cesti per la raccolta dei frutti, contenitori per il trasporto del grano o intrecci per proteggere gli alimenti, e strumenti domestici di grande ingegno, come scaldapanni per neonati, setacci o recipienti per passare il pane grattugiato e la farina. Ogni manufatto univa praticità e senso estetico, riflettendo un modo di vivere in cui bellezza e utilità si intrecciavano con naturale armonia.

Oggi, quest’arte mantiene un valore economico rinnovato. Pur avendo perso parte della sua funzione di sussistenza, le pajarole sono diventate beni culturali e identitari, al centro di iniziative di valorizzazione turistica, mostre e percorsi didattici. Alcune artigiane e cooperative locali ne hanno riscoperto il potenziale economico attraverso la vendita di prodotti reinterpretati in chiave contemporanea — oggetti di design sostenibile, souvenir, elementi d’arredo — dimostrando come la tradizione possa ancora generare economia e occupazione.

In questo modo, l’arte delle pajarole continua a intrecciare fili di senso tra passato e presente: da simbolo di comunità a strumento di sviluppo locale e una fonte di fascino per il turismo locale.

“Facciamo corsi per insegnare a fare le pajarole, siamo arrivati al XVIII, frequentano il corso anche persone che non sono del nostro paese ma di paesi vicini come Centobuchi, San Benedetto, Porto D’Ascoli e credetemi già dalla prima sera ci sentiamo come vecchie amiche e amici perché frequentano il corso anche uomini, come se ci conoscessimo da tantissimo tempo” racconta Mimma “Addirittura ci sono persone che ripetono il corso per diversi anni non perché non hanno imparato, ma perché hanno piacere di ritrovarsi insieme agli altri e realizzano un altro oggetto diverso da quello fatto negli anni precedenti”.

La creatività delle maestre delle pajarole: “Abbiamo voluto unire la tradizione all’innovazione”. Mimma ci mostra degli orecchini che indossa realizzati: “con delle pagliuzze sottili sottili e un filo dorato”. Poi la maestra ci fa vedere delle bomboniere e degli oggetti in miniatura muniti di calamite esposti in una lavagna che riproducono le forme delle pajarole grandi. Acquaviva ha anche il museo della pajarola: “Nella casa natale di Celso Ulpiani, momentaneamente chiuso per restauro e ora ci appoggiamo qui in questa casa di Alma Massetti con questa piccola esposizione”.

