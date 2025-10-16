Posizione:
• Operai di cantiere (con o senza esperienza)
Requisiti:
• Disponibilità a lavorare full-time in cantiere
• Serietà, affidabilità e predisposizione al lavoro di squadra
• esperienza nel settore delle costruzioni o carpenteria in legno (Gradita ma non indispensabile)
Si offre:
• Inserimento in un’azienda solida e in crescita
• Contratto a tempo pieno
• Formazione sul campo per chi è alla prima esperienza
Orario: Tempo pieno, dal lunedì al venerdì
Per candidarsi inviare c.v. tramite e-mail : amministrazionedek@libero.it e/o
amministrazionedek@yahoo.it
