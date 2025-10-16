Posizione:

• Operai di cantiere (con o senza esperienza)

Requisiti:

• Disponibilità a lavorare full-time in cantiere

• Serietà, affidabilità e predisposizione al lavoro di squadra

• esperienza nel settore delle costruzioni o carpenteria in legno (Gradita ma non indispensabile)

Si offre:

• Inserimento in un’azienda solida e in crescita

• Contratto a tempo pieno

• Formazione sul campo per chi è alla prima esperienza

Orario: Tempo pieno, dal lunedì al venerdì

Per candidarsi inviare c.v. tramite e-mail : amministrazionedek@libero.it e/o

amministrazionedek@yahoo.it