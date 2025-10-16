Mansioni principali:
• Esecuzione di trattamenti estetici viso e corpo.
• Epilazione, manicure, pedicure e trattamenti estetici di base.
• Utilizzo di apparecchiature estetiche nel rispetto delle norme di sicurezza.
• Accoglienza e cura della clientela, garantendo professionalità e cortesia.
• Collaborazione con il team per mantenere un ambiente ordinato, sereno e accogliente.
Requisiti richiesti:
• Qualifica professionale di estetista (biennio + terzo anno).
• Esperienza, anche minima, nel ruolo.
• Buone capacità relazionali, precisione e attenzione ai dettagli.
• Passione per il settore estetico e orientamento al benessere del cliente.
Si offre:
• Inserimento in ambiente professionale e dinamico.
• Possibilità di collaborazione continuativa.
• Inquadramento e retribuzione da valutare in base all’esperienza.
Telefono: 0735 47005
Per invio c.v. : lalli_marta@hotmail.it
