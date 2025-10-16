Mansioni principali:

• Esecuzione di trattamenti estetici viso e corpo.

• Epilazione, manicure, pedicure e trattamenti estetici di base.

• Utilizzo di apparecchiature estetiche nel rispetto delle norme di sicurezza.

• Accoglienza e cura della clientela, garantendo professionalità e cortesia.

• Collaborazione con il team per mantenere un ambiente ordinato, sereno e accogliente.

Requisiti richiesti:

• Qualifica professionale di estetista (biennio + terzo anno).

• Esperienza, anche minima, nel ruolo.

• Buone capacità relazionali, precisione e attenzione ai dettagli.

• Passione per il settore estetico e orientamento al benessere del cliente.

Si offre:

• Inserimento in ambiente professionale e dinamico.

• Possibilità di collaborazione continuativa.

• Inquadramento e retribuzione da valutare in base all’esperienza.

Telefono: 0735 47005

Per invio c.v. : lalli_marta@hotmail.it