ASCOLI PICENO – Come ormai da tempo si pensava, il derby del Piceno si giocherà con il divieto di trasferta per i tifosi della squadra ospite. La decisione, ancora non ufficiale ma che a breve lo sarà, è stata decisa nella mattinata di ieri dopo un’ultima riunione in questura. Non sono bastati i vari tentativi da parte di entrambe le società di stemperare la tensione che una partita del genere può portare, ma anche di mostrarsi disponibili a trovare delle soluzioni in merito. Sono da esempio l’incontro tra il questore e i presidenti Massi e Passeri dello scorso 10 settembre, ma anche il più recente pranzo tra le due squadre organizzato dal vescovo Palmieri.

Si attende ancora l’elenco ufficiale dei comuni in cui sarà consentita la vendita dei biglietti.