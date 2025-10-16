SAN BENEDETTO – Chiusura momentanea della A14 prevista per la notte tra venerdì 17 ottobre e sabato 18, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Il tratto interessato sarà quello tra San Benedetto e Grottammare, in entrambe le direzioni, e la causa sono i lavori all’interno delle gallerie “Monterenzo” e “Croce di San Benedetto”.

Durante le 8 ore di chiusura sarà inaccessibile anche l’area di parcheggio “Le Terrazze est”, in direzione Ancona/Bologna.