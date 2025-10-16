SAN BENEDETTO – In occasione della Giornata Europea contro la Tratta, che si terrà il prossimo 18 ottobre, alcuni rappresentanti della Cooperativa Sociale On the Road hanno esposto uno striscione presso i palazzi comunali di San Benedetto del Tronto e Pescara, con le scritte “San Benedetto del Tronto non tratta” e “Pescara non tratta”.

Il Responsabile dell’Area Tratta e Sfruttamento della Cooperativa On the Road, Fabio Sorgoni, ha spiegato:” In questi 25 anni abbiamo visto il mondo cambiare e con esso anche il fenomeno della tratta e del grave sfruttamento ha subito trasformazioni importanti. Oggi la tratta di esseri umani e lo sfruttamento non sono più legati ad iniziative di singoli delinquenti intraprendenti, ma sono organizzati su larga scala, con metodi spesso legali e sono diventati parte del sistema economico mainstream. È sempre più difficile trovare il confine tra economie legali ed economie illegali, a volte è più una questione di forma che di sostanza”.