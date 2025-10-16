SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Il Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto presenta la stagione teatrale 2025/26, curata da Amat / Associazione Marchigiana Attività Teatrali con il sostegno del Comune di San Benedetto, del Ministero della Cultura, della Regione Marche e del BIM Tronto. Ad aprire il programma sarà, il 18 e 19 novembre, Anna Valle insieme a Gianmarco Saurino con Scandalo di Ivan Cotroneo. A gennaio spazio alla compagnia Officina Concordia, con L’analfabeta di Ágota Kristóf, e a Massimiliano Gallo con Malinconico. Moderatamente felice, tratto dai romanzi di Diego De Silva. Nel mese di febbraio il Stivalaccio Teatro metterà in scena Arlecchino muto per spavento, mentre Paola Minaccioni sarà protagonista, a marzo, di Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow. Gli abbonamenti saranno rinnovabili dal 5 al 9 novembre e acquistabili dal 16 novembre anche su vivaticket.com. Gli spettacoli di prosa inizieranno alle 20.45, mentre quelli per famiglie alle 16.30.