Fi.Fa. Security e il servizio di controllo sui bus START: un impegno quotidiano per i cittadini

PUBBLI REDAZIONALE - Prosegue il servizio di controllo e verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi START, svolto dal personale Fi.Fa. Security. Una presenza costante che ha l'obiettivo di garantire a tutti i passeggeri viaggi sereni, sicuri e ordinati

di Redazione