I requisiti per candidarsi sono:
✔️ Maggiore età
✔️ Licenza media
✔️ Permesso di soggiorno in corso di validità
Al termine del corso potrai svolgere le funzioni del personale addetto ai servizi di controllo secondo il DM 6/10/2009 art.5.
Verrà rilasciato un “Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento”, valido per l’iscrizione all’ elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo di cui all’art.1 del DM 6 ottobre 2009.
Per candidarti chiama il numero 0735 – 657401 o scrivi a academy@fifasecurity.it
