SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 19 ottobre piazza Giorgini si trasformerà in un grande spazio dedicato al benessere e alla prevenzione con l’arrivo della Carovana della Salute, l’iniziativa nazionale promossa dalla FNP CISL Pensionati. Dalle ore 9.30 alle 14, cittadini e visitatori potranno accedere gratuitamente a visite specialistiche, screening e consulenze mediche, grazie alla collaborazione di medici, associazioni e volontari.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.T. di Ascoli Piceno, rientra nel progetto itinerante che dal 2018 porta la salute nelle piazze italiane per favorire l’accesso ai servizi sanitari, in particolare tra anziani, donne e persone in situazioni di fragilità.

Durante la mattinata saranno offerte numerose opportunità di prevenzione:

Oculistica , con esame OCT per la maculopatia;

, con esame OCT per la maculopatia; Nefrologia , con valutazione della funzionalità renale e colloqui di educazione sanitaria;

, con valutazione della funzionalità renale e colloqui di educazione sanitaria; Medicina generale , con screening per l’osteoporosi e densitometria ossea;

, con screening per l’osteoporosi e densitometria ossea; Nutrizione e medicina interna, con valutazione del rischio metabolico e consigli alimentari.

Inoltre, grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana e di ACUSTICO, saranno disponibili test di glicemia, pressione arteriosa, saturazione e udito.

La giornata offrirà anche attività di promozione della salute, tra cui vaccinazioni, orientamento alla rete dei servizi territoriali per l’anziano fragile, iniziative di prevenzione della demenza e incontri dedicati ai corretti stili di vita.

Non mancheranno momenti formativi: una lezione di Anatomia e fisiologia renale sarà proposta agli studenti delle scuole medie e superiori, grazie al contributo di ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto) e AIRP (Associazione Italiana Rene Policistico). Previsti anche laboratori su attività motoria e riabilitazione, neurosviluppo infantile e salute femminile, condotti da medici e specialisti dell’A.S.T. Ascoli Piceno.

L’iniziativa è promossa dalla FNP CISL Pensionati di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, con il patrocinio dell’A.S.T. AP e della Città di San Benedetto del Tronto, e la collaborazione di numerose realtà sanitarie e associative, tra cui ADICONSUM, ANED, AIRP, Croce Rossa, FIR e Valkeni.

Chi desidera partecipare potrà prenotare le visite gratuite contattando la FNP CISL al numero 335 1947213, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-13), fino a venerdì 17 ottobre e fino ad esaurimento posti.

Dal suo debutto nel 2018, la Carovana della Salute ha percorso oltre 35.000 chilometri, raggiungendo più di 28.000 persone in tutta Italia. Anche a San Benedetto del Tronto, l’obiettivo resta lo stesso: portare la sanità tra la gente, in un concreto gesto di prossimità e solidarietà sanitaria.