SAN BENEDETTO – Sambenedettese-Ascoli, partita valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2025/26, si disputerà mercoledì 29 ottobre, alle ore 15, al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. “L’orario è stato disposto” – così si legge nella nota della Lega Pro – “in ottemperanza alla comunicazione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in accordo con le società”.

Per la Serie C, solitamente Now Tv manda in onda solo le gare di campionato, ma vista l’importanza del match, per questa volta faranno un’eccezione. La partita verrà infatti trasmessa su Sky.

Il secondo turno si svolge in gara unica ad eliminazione diretta; in caso di parità dopo i due tempi regolamentari, sono previsti i calci di rigore.

Gli ottavi di finale sono in programma mercoledì 26 novembre, i quarti mercoledì 10 dicembre, le semifinali mercoledì 14 gennaio 2026 (andata) e mercoledì 28 gennaio 2026 (ritorno), la finale mercoledì 18 marzo 2026 (andata) e mercoledì 1° aprile 2026 (ritorno).