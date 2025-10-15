NAPOLI – Grandi riconoscimenti per l’Asd Karate Pavoni, che ha preso parte alla cerimonia di premiazione delle Medaglie d’Oro Libertas presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Durante l’evento la società albense è stata premiata per i risultati conseguiti nell’anno 2024/25 e ben otto atleti hanno ricevuto riconoscimenti personali: Davide Cappelli, David Cirillo, Edoardo Contri, Patrizia Di Giosia, Matteo Farinelli, Alessia Pavoni, Sandro Pavoni e Barbara Pizza.

Risultati che mostrano l’impegno costante nella crescita sportiva e personale dei giovani atleti e che conferma anche il valore del lavoro quotidiano di squadra.