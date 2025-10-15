SAN BENEDETTO – E’ stato presentato oggi, mercoledì 15 ottobre, in conferenza stampa, presso la Sala Consiliare del comune di San Benedetto, il nuovo cartellone della stagione teatrale del Concordia, realizzato dall’Amat in collaborazione con il comune di San Benedetto e con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto. Presenti all’incontro l’assessore alla cultura, Lia Sebastiani, il presidente dell’Amat, Piero Celani, il direttore dell’Amat, Gilberto Santini, e il presidente di BiM Tronto, Luigi Contisciani.

Sette titoli in abbonamento in doppia replica, tre spettacoli per i più piccoli con la rassegna “Domenica in famiglia” e, importante novità di quest’anno, tre ulteriori date fuori abbonamento. “Sette appuntamenti, tra cui due in tripla replica e un altro fuori abbonamento in un cartellone ricco e di grande qualità – ha commentato l’assessore Sebastiani, ringraziando tutti gli enti per il supporto e la collaborazione. ” Stiamo lavorando per avere tutti gli spettacoli in tripla replica perché pensiamo che il pubblico sambenedettese sia pronto ad accogliere questa novità vista la grande partecipazione dimostrata in questi anni – ha aggiunto. “E’ significativo che anche San Benedetto cominci ad avere la terza serata come altre cittadine marchigiane, grazie alla collaborazione con il territorio e con le realtà locali sia dal punto di vista culturale che economico – ha proseguito Celani. “La partecipazione del pubblico, inoltre, è aumentata dal periodo successivo al Covid e l’aumento di fatturato ci ha portato a puntare proprio sulla qualità. Il teatro ha sempre rappresentato la coscienza di una comunità e anche oggi contribuisce alla crescita di questa coscienza -ha concluso. Soddisfazione da parte del presidente di BiM Tronto, che sostiene le attività culturali del territorio: “Il nostro ente sta investendo sulla cultura perché tanti cittadini vogliono andare a teatro e il nostro obiettivo è proprio quello di crescere sempre di più e di investire nella cultura.” Il direttore dell’Amat, Gilberto Santini, ha, infine, illustrato il programma della stagione, che lui stesso ha definito “una stagione in crescita, con un teatro come polo di attrazione, che quest’anno proporrà, tra gli altri, nomi di prestigio e talenti puri“.

Ad aprire la stagione martedì 18 e mercoledì 19 novembre saranno Anna Valle e Gianmarco Saurino con “Scandalo“, nuovo lavoro teatrale di Ivan Cotroneo, commedia brillante su pregiudizi, tabù, audacia e spregiudicatezza che la società spesso legittima per gli uomini, “ma – ricorda l’autore – mai per le donne”. “L’analfabeta” di Fanny & Alexander e Federica Fracassi, dall’autobiografia di Ágota Kristóf, allestito a settembre al Concordia in una residenza artistica promossa da Comune e Amat nell’ambito di “Officina Concordia”, sarà in scena in esclusiva regionale giovedì 8 e venerdì 9 gennaio. Lunedì 19, martedì 20 e, fuori abbonamento, mercoledì 21 gennaio salirà, invece, sul palco del Concordia Massimiliano Gallo, interprete, coautore e regista di “Malinconico. Moderatamente felice“, scritto con Diego De Silva, che vede al centro le storie di Vincenzo Malinconico, l’avvocato d’insuccesso dalla carriera sgangherata e dalla vita sentimentale instabile. Stivalaccio Teatro, compagnia veneta molto apprezzata dal pubblico per la riproposta della commedia dell’arte in una chiave moderna, porterà in scena, giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, “Arlecchino muto per spavento“, con soggetto originale e regia di Marco Zoppello da uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del ’700. “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow” di Julia May Jonas saranno interpretate, martedì 17, mercoledì 18 e, fuori abbonamento, giovedì 19 marzo, da Paola Minaccioni, per la regia di Cristina Spina, mentre, martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile, sarà in scena 4,5,6, uno degli spettacoli più divertenti, amari e surreali degli ultimi quindici anni, scritto e diretto da Mattia Torre e interpretato da Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e Giordano Agrusta, per la produzione di Marche Teatro, Nutrimenti Terrestri e Walsh. Chiuderà il cartellone, sabato 18 e domenica 19 aprile, Franco Branciaroli con “Non si sa come” di Luigi Pirandello, diretto da Paolo Valerio, l’ultima opera completa del grande drammaturgo siciliano. Fuori abbonamento, martedì 23 dicembre, è, inoltre, in programma lo spettacolo U. (un canto) di Alessandro Sciarroni con Raissa Avilés, Alessandro Bandini, Margherita D’Adamo, Nicola Fadda, Diego Finazzi, Lucia Limonta, Annapaola Trevenzuoli per una produzione Corpoceleste_C.C.00#, Marche Teatro. Si tratta di una performance musicale la cui drammaturgia, curata da Sciarroni con Aurora Bauzà e Pere Jou, è costituita da canti corali tratti dal repertorio italiano composti tra la metà del secolo scorso e i giorni nostri.

Nell’ambito della rassegna “Domenica in famiglia”, tre sono i titoli dedicati ai più piccoli: il 18 gennaio “Rime insaponate” di Alekos Ottaviucci, dove il teatro in rima si coniuga con un’originale tecnica di bolle di sapone e di magia; l’ 8 febbraio “Viaggio al centro della terra” del Gruppo Panta Rei, spettacolo che parla di coraggio, amicizia e crescita; il 22 marzo “Luna e Zenzero” di Teatro Giovani Teatro Pirata che, attraverso i linguaggi del teatro di figura, racconta l’importanza di vedere cosa c’è là dove nessuno guarda e di trovare nelle differenze la vera ricchezza.

Gli abbonamenti alla stagione sono in vendita dal 5 novembre presso la biglietteria del teatro Concordia (tel. 0735/588246), aperta dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17,30 alle ore 19,30 con il seguente calendario: fino a domenica 9 novembre gli abbonati alla stagione scorsa potranno confermare turno e posto, mentre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti da martedì 11. L’abbonamento a 7 spettacoli è in vendita a 120 euro per i posti di platea, 90 euro per quelli di galleria e 50 euro per lo speciale giovani (riservato ai giovani fino a 25 anni e ai soci Touring Club e Marche Cultura Card, valido in platea, dalla fila O alla fila Q, e in galleria).

I biglietti per i singoli spettacoli (20 euro e 15 euro a seconda dei settori con ridotto giovani a 10 euro; posto unico numerato a 8 euro con ridotto fino a 14 anni a 4 euro per gli spettacoli di “Domenica in famiglia!”) sono disponibili da domenica 16 novembre presso la biglietteria del teatro aperta nei due giorni precedenti lo spettacolo dalle ore 17,30 alle ore 19,30 e i giorni di spettacolo dalle ore 17,30 a inizio rappresentazione (per gli spettacoli di “Domenica in famiglia” il pomeriggio di spettacolo dalle ore 15,30) nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio).

Per informazioni: biglietteria del Teatro Concordia tel. 0735/588246, solo negli orari di apertura, Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, www.comunesbt.it; AMAT ad Ancona, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net.

cartellone Concordia 2025-26