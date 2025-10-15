GROTTAMMARE – È accaduto nella giornata odierna l’incidente che ha visto coinvolta una ragazza giovane alla guida di una Mini Cooper nei pressi del sottopassaggio di via Dante Alighieri.

Stando alle testimonianze dei presenti, l’auto, proveniente da Piazza Carducci, avrebbe urtato contro la ringhiera blu che passa sotto il ponte, cosa che avrebbe provocato il ribaltamento.

La ragazza, che era in stato di shock, è stata inizialmente aiutata a uscire dal veicolo da Stefano Castellani della Cooperativa Primavera che stava lavorando come giardiniere nei paraggi.

Successivamente sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. La giovane non ha riportato ferite gravi.