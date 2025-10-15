Attività principali:
-Elaborazione e gestione di contratti di lavoro (assunzione, cessazione,, modifiche,proroghe,trasformazioni contrattuali)in accordo con la responsabile HR e le consulenti del lavoro della cooperativa
-Monitoraggio e registrazione degli orari di lavoro,ferie, malattie e permessi per l elaborazione degli stipendi e dei versamenti fiscali da parte della consulente del lavoro
-Archiviazione e aggiornamento dei dati e dei documenti del personale dipendente , assicurando l’ accuratezza e la riservatezza delle informazioni
-Interfaccia con la consulente del lavoro per la gestione delle paghe e degli adempimenti fiscali/contributivi
-Monitoraggio delle scadenze contrattuali supporto alle comunicazioni interne
-Supporto ai processi di rendicontazione dei progetti in accordo con tutto l’ uff. amministrativo
-Gestione pratiche amministrative relative alla
sorveglianza sanitaria e alla sicurezza del lavoro in accordo con la responsabile HR
-Collaborazione con la responsabile HR per la gestione di piani di welfare aziendale interni
Requisiti:
-Diploma o laurea in discipline economiche, giuridiche o affini
-Ottima capacità di lavorare in team ed in sinergia con la mission della cooperativa
-Capacità di gestire molteplici compiti, mantenere l accuratezza dei dati e rispettare le scadenze
-Ottima conoscenza ed utilizzo di Excel
-Comprensione delle norme sulla protezione dei dati personali
-Patente B disponibilità ad effettuare spostamenti in auto
Condizioni :
-Contratto a tempo determinato part-time ( 30 ore settimanali)con possibilità di rinnovo Livello D1 CCNL Cooperative sociali
-Data inizio dicembre 2025
Per candidarsininviare entro il 3 novembre 2025 c.v con lettera di accompagnamento motivazionale tramite e-mail: s.torquati@ontheroad.coop citando il riferimento : “Impiegatə amministrativə per la gestione del personale”.
Lascia un commento