SAN BENEDETTO – La Juventus sta monitorando Moussa Touré, centrocampista classe 2005 della Samb. Profilo interessante per il progetto Next Gen, apprezzato per fisicità, tecnica e maturità. Gli osservatori bianconeri lo seguono da vicino in Serie C.
Come riportato da Juventus News 24 (VEDI QUI) le sue qualità tecniche e fisiche, unite alla capacità di adattarsi rapidamente ai ritmi del calcio dei “grandi”, non sono passate inosservate agli scout bianconeri, da sempre molto attenti ai migliori prospetti del panorama nazionale.
Precisiamo tuttavia che per il momento si tratta solo di un interessamento, non essendo stata presentata alcuna offerta formale da parte del club bianconero.
