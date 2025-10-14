Mister Palladini: “Il centrocampo a tre ci ha dato più solidità”. Eusepi: “Qui mi sento a casa”

Mister Brambilla, Juve Ng: "Il pubblico ha spinto tanto, si vede che qui si respira calcio vero". Iaiunese: "Quando ho visto la porta, ci ho provato"

di Antonio Di Salvatore