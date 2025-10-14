Mansioni principali:
•Accoglienza dei clienti e gestione dei tavoli.
•Presa delle ordinazioni e servizio al tavolo.
•Collaborazione con il personale di sala e di cucina per garantire un servizio efficiente e di qualità.
•Cura dell’ordine e della pulizia della sala.
Requisiti richiesti:
•Minima esperienza nel ruolo o forte predisposizione al contatto con il pubblico.
•Buone capacità comunicative e attitudine al lavoro di squadra.
•Affidabilità, cortesia e disponibilità a lavorare nei weekend (venerdì, sabato e domenica).
Si offre:
•Lavoro part-time per il fine settimana, in un ambiente giovane e dinamico.
•Possibilità di collaborazione continuativa in base alle necessità del locale.
Per informazioni o candidature: contattare il numero 328 844 0027.
Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Lascia un commento