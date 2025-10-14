FERMO – Tre denunce da parte dei Carabinieri nel fermano.

Il primo episodio si è verificato a Monte Urano, dove un uomo di 55 anni si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Il soggetto è rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo a Monte Giberto mentre era alla guida di un motociclo, presentava diversi sintomi di ebrezza, ma si è opposto all’ accertamento alcolemico. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e la patente ritirata.

Il secondo caso è invece accaduto a Sant’Elpidio a Mare, dove un 33enne è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali gravi. Tramite i filmati di videosorveglianza e testimonianze, infatti, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare l’uomo, autore di un’aggressione fisica ai danni di un’altra persona per futili motivi di precedenza stradale, seguita dalla fuga a bordo di un’auto condotta da un complice. La vittima è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere.

Infine, a Torre San Patrizio, i militari della Stazione Carabinieri di Montottone, hanno denunciato un italiano di 36 anni per guida in stato di ebbrezza. Fermato dopo un sinistro stradale lo stesso è risultato in evidente stato di alterazione alcolica. La patente di guida gli è stata ritirata e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo.