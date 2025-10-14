SAN BENEDETTO – In occasione della giornata mondiale dell’Ictus Cerebrale, che si celebra il 29 ottobre, l’associazione A.L.I.Ce. MARCHE ODV effettuerà una campagna regionale di screening gratuiti aperti a tutta la cittadinanza.
La terza tappa si svolgerà domenica 19 ottobre a San Benedetto del Tronto, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, presso lo stand che sarà allestito in Piazza Giorgini.
Durante gli screening verranno eseguiti:
- test per la valutazione di colesterolo e glicemia;
- controllo della pressione arteriosa e rilevazione di eventuali aritmie cardiache;
- ecocolordoppler dei vasi epiaortici nei casi di medio-alto rischio ictus;
- indagine anamnestica e valutazione del rischio ictus.
