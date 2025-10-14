ASCOLI PICENO – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, hanno dato attuazione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari reali nei confronti di un soggetto, amministratore di una società di capitali, operante nella provincia di Ascoli Piceno.

Il sequestro cautelare è stato disposto dal G.I.P. di Fermo a seguito di indagini condotte dalla Compagnia di San Benedetto del Tronto e coordinate dalla Procura della Repubblica di Fermo. A seguito di controlli effettuati dai finanzieri piceni nei confronti della predetta azienda, l’amministratore è stato denunciato per le ipotesi di reato di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa dichiarazione) e 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) del D. Lgs. 74/2000.

Tramite le investigazioni, hanno ipotizzato la commissione di una frode fiscale perpetrata per mezzo della citata società, utilizzata per l’emissione di fatture false per un valore di oltre 12 milioni di euro.

Inoltre, nel corso delle indagini è emerso che il rappresentante legale della società verificata avrebbe omesso di esibire le scritture contabili ed i documenti, di cui è obbligatoria la conservazione, nel tentativo di impedire agli organi di controllo la ricostruzione effettiva del reale volume d’affari conseguito dall’impresa e la correlata quantificazione delle somme da versare allo Stato, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’I.V.A..

Sulla base degli elementi investigativi raccolti, la Procura della Repubblica di Fermo ha richiesto, ottenendolo, al G.I.P. presso il Tribunale di Fermo, l’emissione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta e nella forma per “equivalente”, di denaro e beni pari al valore dell’imposta evasa, pari a circa 2 milioni di euro, costituente il profitto di reato. Tra i beni attinti dal citato decreto di sequestro preventivo ci sono: disponibilità finanziarie, quote societarie, beni immobili siti nel comune di Napoli e mobili registrati, tra cui due autoveicoli.